Logan Vanhuys is er zondag niet in geslaagd een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio te bemachtigen. De 24-jarige openwaterzwemmer uit Moeskroen werd zondag in het Portugse Setubal 22e in de laatste kwalificatiewedstrijd voor de laatste vijftien plaatsen voor de 10 kilometer zwemmen op de Spelen.