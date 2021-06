UEFA stopt onderzoek naar regenboogarmband van Manuel Neuer

© Pool via REUTERS

De 35-jarige doelman droeg een regenboogarmband in de twee EK-wedstrijden tegen Frankrijk en Portugal, en eerder in een oefeninterland tegen Letland. Hij deed dit om de LGBTQ+-community te steunen. Het gerucht ging de ronde dat de Duitse voetbalbond een boete zou kunnen krijgen, maar de UEFA reageerde zondagavond dat het het onderzoek naar de armband heeft stopgezet, aangezien deze werd gedragen ter ondersteuning van diversiteit. Het is hoe dan ook opvallend dat hier een onderzoek voor werd opgestart.