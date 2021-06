Martinez verwacht geen verrassingen van Finland: “Focussen vooral op onszelf”

Na het duel in Denemarken, waar de Rode Duivels voor de pauze onder de indruk waren van de omstandigheden en tactisch niet meteen een antwoord vonden op de hoge pressing en de opstelling van de tegenstander, verwacht bondscoach Roberto Martinez niet meteen verrassingen van Finland, maandag de tegenstander op de slotspeeldag in groep B. De Rode Duivels hebben dan genoeg aan een punt om groepswinnaar te worden.

“Finland zal ons niet verrassen”, verkondigde Martinez zondag stellig. “Ze spelen al jaren in hetzelfde systeem (4-4-2, red). En indien nodig, zijn wij flexibel genoeg om ons aan te passen. Hun twee spitsen zijn evenwel gevaarlijk en verdedigend staat het er wel. Dat hebben hun eerste twee wedstrijden op dit EK ook aangetoond: ze kregen nog maar één doelpunt tegen en scoorden twee keer, ook al werd daarvan een doelpunt afgekeurd. Ik denk dan ook niet dat zij veel zullen veranderen. De rollen binnen de ploeg liggen vast en ze halen er resultaten mee, onder meer tegen Italië en in een oefeninterland tegen Frankrijk. Ze zullen er dan ook alles aan doen om zich te kwalificeren. Het hangt vooral van onszelf af, van het niveau dat wij zullen halen. Een nederlaag betekent dat wij ons niveau niet gehaald hebben en dat zou toch teleurstellend zijn.”

Net als de Belgen in Denemarken, beleefde ook toernooifavoriet Frankrijk een lastige tweede wedstrijd in Hongarije. De Duivels wonnen uiteindelijk wel, terwijl de Fransen punten lieten liggen. “Het thuisvoordeel heeft daar een belangrijk aandeel in, dat hebben wij ook in Kopenhagen ondervonden. Dat kan nog voor verrassingen zorgen op dit EK.”