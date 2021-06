Roberto Martinez beslist pas maandag of Romelu Lukaku speelt tegen Finland

Roberto Martinez kondigde eerder al aan dat Axel Witsel, Kevin De Bruyne, aanvoerder Eden Hazard en Thomas Vermaelen maandagavond in het Krestovskistadion van Sint-Petersburg in de basis staan in het duel tegen Finland, op de slotspeeldag in groep B. Of Belgisch topschutter Romelu Lukaku aan de aftrap verschijnt, is nog niet duidelijk.

“Romelu is in vorm, is fysiek hersteld van de vorige twee wedstrijden, maar we beslissen pas maandag of hij aan de aftrap komt”, vertelde de bondscoach zondag. “Romelu wil altijd spelen en wedstrijden winnen en het zou voor hem ook wel goed zijn als hij nog een wedstrijd krijgt om op zijn elan voort te gaan, maar we moeten ook in de gaten houden dat hij niet te veel minuten speelt op dit toernooi.”

Tegen de Finnen heeft België genoeg aan een punt om groepswinnaar te worden, al levert dat waarschijnlijk een lastige tabelhelft op, met mogelijk ploeg in vorm Italië in de kwartfinales en wereldkampioen Frankrijk in de halve finales. Het doet terugdenken aan de groepsfase op het WK, met de laatste groepswedstrijd tegen Engeland. Toen werd er een veredeld B-elftal - met daarin negen nieuwe namen - aan de aftrap gebracht, dat het uiteindelijk met 1-0 haalde van een volledig Engels B-elftal en de zware tabelhelft een feit was.

“Het zijn andere omstandigheden en een andere tegenstander, maar er zullen zeker wissels zijn, want we spelen onze derde wedstrijd in negen dagen. Eden, Axel en Kevin zullen starten, dat was ook zo voorzien. Het is een goede zaak dat zij klaar zijn om aan de aftrap te komen. Daarnaast moeten we ook proberen de andere spelers klaar te stomen, ervoor zorgen dat ook zij minuten krijgen in dit toernooi om iedereen zo goed mogelijk voorbereid aan de start van die tweede ronde te krijgen. Maar wisselen om zomaar te wisselen, zullen we alvast niet doen. Het komt erop aan een gebalanceerd team aan de aftrap te brengen en tegelijkertijd iedereen fris te houden voor de rest van het toernooi.”

Geen Thorgan Hazard

Thorgan Hazard is er alvast niet bij tegen Finland. “Tegen Denemarken heeft hij een tik gekregen, waardoor de ligamenten in de knie geraakt zijn. Het is niet echt ernstig, de wedstrijd komt wel te vroeg voor hem. Ik denk dat hij dinsdag en woensdag individueel zal trainen, om donderdag weer bij de groep aan te sluiten. Zo ziet het er althans momenteel uit.”

Als mogelijke vervanger kan Yannick Carrasco een rij achteruitgeschoven worden, want Eden Hazard start sowieso als linkerwinger. Thibaut Courtois start in doel en Hans Vanaken zal voor de eerste keer het wedstrijdblad halen. De vorige twee duels zat hij nog in de tribune.

Ook Jérémy Doku mag op zijn eerste EK-speelminuten hopen, al zal dat waarschijnlijk toch als invaller zijn. “Als je hem bezig ziet op training en ziet werken, zou je niet zeggen dat hij amper negentien jaar is”, aldus Martinez. “Ik kan niet vertellen wie er wel of niet zal spelen, maar ik kan wel zeggen dat Doku er alles aan gedaan heeft om die minuten te verdienen. Hij staat enorm scherp en geniet van elke seconde op dit toernooi.”