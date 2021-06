De straffe cijfers achter Italië, plots één van de favorieten voor de eindzege op het EK

Italië is al een tijdje sterk bezig. Het is nu al 30 wedstrijden op rij ongeslagen: de laatste nederlaag van de Italianen dateert al van 10 september 2018, tegen Portugal in de Nations League. Daarnaast won Italië ook zijn laatste 11 wedstrijden, en het incasseerde in die 11 wedstrijden geen enkel doelpunt. Straffe prestatie van de troepen van Roberto Mancini.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen