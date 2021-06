Alison Van Uytvanck (WTA-64) heeft zondag het ITF-grastoernooi (100.000 dollar) in het Engelse Nottingham gewonnen. In de finale maakte ze in 1 uur en 14 minuten korte metten met de Australische Arina Rodionova (WTA-168). Het werd 6-0 en 6-4 in het voordeel van de 27-jarige Belgische.