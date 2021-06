Harry Kane breekt voorlopig weinig potten op het EK maar de 27-jarige aanvaller van de Engelse nationale ploeg hoeft niet te vrezen voor zijn plaats. Bondscoach Gareth Southgate sprak zondag zijn vertrouwen uit in de aanvoerder van de Three Lions en bevestigde dat hij in de laatste groepsmatch tegen Tsjechië, dinsdag op Wembley, in de basis zal staan.