De Qatarese overheid is in gesprek met een bedrijf dat de oliestaat een miljoen vaccins zou leveren met het oog op het WK 2022. “Sommige landen zullen niet over de mogelijkheid beschikken om al hun burgers te vaccineren. Wij voeren onderhandelingen met een bedrijf dat ons een miljoen dosissen kan leveren”, wordt eerste minister sjeik Khaled ben Khalifa al-Thani door het officiële agentschap QNA geciteerd.