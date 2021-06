Bree

Op de Gruitroderkiezel in Bree is zaterdagavond een bestuurder uit Pelt uit het verkeer gehaald. Hij reed 140 km/uur waar maar 90 km/uur is toegelaten.

In de buurt van het centrum van Opitter werd zondagochtend nog een tweede bestuurder met een zware voet aan de kant gezet. De man uit Bree reed 110 km/uur in plaats van de toegelaten 70 km/uur. De twee werden geverbaliseerd. mm