Tactisch steekspel in Frankrijk: Verstappen wint nadat hij Hamilton pas in voorlaatste ronde passeert

© Pool via REUTERS

Max Verstappen heeft een enorm spannende Grote Prijs van Frankrijk gewonnen. De Maaseikenaar slaagde pas in de voorlaatste ronde erin om zijn grote rivaal Lewis Hamilton te passeren, maar veroverde op het Circuit Paul Ricard zijn derde zege van het jaar. Verstappen is daardoor opnieuw steviger leider in het wereldkampioenschap. Hamilton en Sergio Pérez mochten als tweede en derde op het podium.