Een broek van 70 meter lang en 700 kilogram zwaar is zondag onthuld in de Zwitserse gemeente Beromünster in het kanton Luzern. De kleermaker, die er acht maanden over deed om ze te maken, wil ze in de recordboeken krijgen. Het bijhorende kostuum zou passen voor een persoon van 180 meter lang. Dat meldt het Zwitserse persbureau ATS.