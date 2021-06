Boris Van Severen en Frances Lefebure voor het eerst samen op rode loper

Boris Van Severen en Frances Lefebure (allebei 32) zijn voor het eerst samen op de rode loper verschenen. De acteur en het VTM-gezicht kwamen naar de première van Mijn vader is een saucisse in Oostende.

Van Severen en Lefebure zijn al ruim een jaar een koppel en zijn van plan samen een huis te kopen in de groene rand rond Gent. Door het gebrek aan glamourevents konden ze nog niet samen worden gespot op een rode loper. Tot zaterdag dus.

Mijn vader is een saucisse is de eerste Vlaamse film die met veel bombarie werd gelanceerd in coronatijden. Johan Heldenbergh (54) speelt daarin een bankier die zijn job opgeeft om professioneel acteur te worden en daarvoor letterlijk in het pak van een saucisse kruipt. Zijn vrouw wordt vertolkt door Hilde De Baerdemaeker.

De debuutfilm van regisseur Anouk Fortunier loopt vanaf woensdag in de zalen. (dhs)

Bekijk de foto’s van de rode loper:

Hoofdrolspeler Johan Heldenbergh met zijn echtgenote Fien. — © BELGA

Hoofdrolspeelster Hilde De Baerdemaeker met haar echtgenoot Pieter, die achter de schermen in de tv-wereld werkt. — © BELGA

Johan Heldenbergh en Hilde De Baerdemaeker bij een… saucisse, zoals in de film. — © BELGA

Joke Devynck (ex-vrouw van Johan Heldenbergh) met haar huidige partner: Valery, een kunstenares. — © BELGA

Acteur Wim Willaert. — © BELGA

Tv-maker Bruno Wyndaele en zijn partner Jes, die samen het productiehuis De Filistijnen leiden. — © BELGA

Gezondheidscoach Sandra Bekkari met partner Peter Craeymeersch, directeur van Toerisme Oostende en bezieler van het plaatselijke filmfestival. — © BELGA