In het onderzoek naar Jürgen Conings werd zaterdag nog de vriendin van de beroepsmilitair door de federale gerechtelijke politie gearresteerd. De vrouw werd verhoord als verdachte.

De speurders bewandelden de piste dat ze mogelijk medewerking aan Conings had verleend of op de hoogte was van zijn plannen alvorens hij verdween.

LEES OOK. Lichaam van Jürgen Conings gevonden in Dilserbos, parket gaat uit van zelfmoord