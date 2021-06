Vondst van lichaam van Jürgen Conings is wereldnieuws: “De Belgische Rambo is dood”

In eerste instantie bij onze noorderburen, waar alle nationale media aandacht besteden aan de nieuwste ontwikkeling in de zaak. Viroloog Marc Van Ranst, die door Conings bedreigd werd en bijgevolg al enkele weken in een safehouse verbleef, is natuurlijk ook in Nederland een bekend figuur in het debat rond de coronamaatregelen. “Lichaam voortvluchtige militair gevonden”, kopt de nationale omroep NOS sec, en “Burgemeester Maaseik vindt lichaam van militair”, verwondert de krant Algemeen Dagblad. De Telegraaf wijdt dan weer een uitgebreide reconstructie aan “35 dagen zoeken naar Jürgen Conings”.

In Frankrijk pikt voorlopig enkel de krant Le Figaro het nieuws op. “Un corps retrouvé pourrait être celui du militaire en fuite Jurgen Conings”, “Gevonden lichaam zou dat van voortvluchtige militair Jurgen Conings kunnen zijn”, bouwt de krant nog enig voorbehoud in.

In Duitsland valt vooral de berichtgeving van Bild op. “Der Belgien-Rambo ist tot”, “De Belgische Rambo is dood”, kopt de tabloid in haar typische botte stijl.

Bij de grote Engelstalige media dringt het nieuws blijkbaar iets trager door: het AmerikaanseCNN bericht nog niet over de vondst. Bij de eerbiedwaardige Britse openbare omroep BBC klinkt het: “Body of fugitive far-right soldier found”, ‘Lichaam van voortvluchtige extreemrechtse soldaat gevonden”. De tabloid Daily Mail heeft het iets minder fijngevoelig over “Body of fugitive ‘Belgian rambo’ far-right sniper is found more than a month after he evaded capture”, “Lichaam van voortvluchtige ‘Belgische Rambo’ extreemrechtse sluipschutter teruggevonden meer dan maand nadat hij ontsnapte aan arrestatie”.