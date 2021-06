Ugo Humbert (ATP 31) heeft zondag het ATP-toernooi in het Duitse Halle (gras/1.318.605 euro) op zijn naam geschreven. De 22-jarige Fransman haalde het in de finale na één uur en 27 minuten tennis in twee sets (6-3 en 7-6 (7/4)) van de 23-jarige Rus Andrey Rublev (ATP 7), het vierde reekshoofd.