EK-winstkansen Rode Duivels stijgen tot 19 procent

Voor de start van het toernooi had Gracenote de winstkansen van de Belgen op veertien procent ingeschat. Na de zes op zes zijn de winstkansen gestegen tot negentien procent en daarmee blijven de Rode Duivels Frankrijk (13 procent), Italië (12%) en Engeland (11%) voor. Nederland is de verrassende nummer vijf met een winstkans van 8 procent, voor Portugal (7%), Duitsland (6%) en Spanje (6%).

De Rode Duivels leverden donderdag in het Parkenstadion tegen Denemarken een zeer zwakke eerste helft af, maar bogen na de rust op overtuigende wijze een 1-0 achterstand nog om in een 1-2 zege. Daarmee verzekerden ze zich meteen voor de tweede ronde, een punt in de slotwedstrijd op maandag tegen Finland is voldoende voor groepswinst. Een magere 45 minuten dus en toch ook wel wat twijfels omtrent de Belgische defensie, maar ook de andere favorieten van het toernooi lieten tot nu toe al steken vallen. Enkel Italië wist twee keer te overtuigen en wordt zo steeds meer bij de toernooifavorieten gerekend.

Wat betreft de mogelijke tegenstanders in de volgende ronden is het nog koffiedik kijken, aangezien de vier beste derdes ook doorstoten. Zoals de zaken er nu voorstaan, hebben de Duivels bijna 34 procent kans om in de achtste finales tegenover titelverdediger Portugal te staan, dat op weg lijkt naar een derde plaats in groep F. De meest waarschijnlijke finale op dit moment is Engeland tegen België, maar dat is nog heel ver weg en daarvoor is er dan ook slechts een kans van 4,9 procent.

De ontwikkelingen van zondagavond (Italië-Wales en Zwitserland-Turkije) op de laatste speeldag in groep A kunnen een stevige impact hebben op de eventuele tegenstander van de Duivels in de achtste finales. Die tegenstander komt sowieso uit de groepen A, D, E of F. Daar is het voor de Belgen vooral zaak om de derde uit groep F te ontlopen, met daarin Frankrijk, Duitsland en Portugal. In totaal zijn er vijftien scenario’s mogelijk, in vijf daarvan komt de tegenstander van de Belgen bij de laatste zestien uit de groep des doods.

Als de nummer drie uit groep A echter niet kan doorstoten, zijn er slechts vijf scenario’s meer mogelijk, waarbij de Belgen tachtig procent kans hebben om tegen de nummer drie van groep F uit te komen. Als ze dat willen vermijden, supporteren de Belgen best voor Zwitserland, dat met een potentieel maximum van vier punten veel meer kans heeft om bij de beste derdes te geraken dan het nu nog puntenloze Turkije.