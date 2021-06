Slovenië klopt verrassend Bosnië, Belgian Cats kunnen groep nog winnen

In Straatsburg worden de laatste poulewedstrijden gespeeld op het EK basketbal. Om 15u nemen de Cats het in groep C op tegen Turkije maar ze kregen vooraf al goed nieuws.

Slovenië, gisteren nog ruim geklopt door de Cats, haalde het verrassend van groepsleider Bosnië-Herzegovina. Dat heeft twee gevolgen voor de Cats. Winnen ze straks van Turkije, dan zijn de Cats groepswinnaar en rechtstreeks geplaatst voor de kwart finale. Verliezen de Cats, dan blijven ze steken op drie punten en zijn ze uitgeschakeld. De Cats beginnen om 15u aan hun partij tegen het puntenloze Turkije. (gvdl)