Belgische 3x3 basketters openen hun olympisch toernooi tegen Letland

Het programma van het Belgische 3x3 basketbalteam bij de mannen op de Olympische Spelen in Tokio is bekend. Ze spelen hun eerste wedstrijd op zaterdag 24 juli om 18u40 (11u40 in België) tegen Letland. Aansluitend treffen de Belgian Lions nog diezelfde avond om 22u25 (15u25 in België) Japan.

Zondag 25 juli wachten wedstrijden met Rusland, om 11u35 (4u35 in België), en Servië, om 15u25 (8u25 in België). Maandag 26 juli spelen de Belgen tegen China om 11u35 (4u35 in België) en tegen Nederland om 18u40 (11u40 in België). De zevende en laatste poulewedstrijd wordt op dinsdag 27 juli om 14u40 (7u40 in België) tegen Polen afgewerkt. De top zes stoot door. De eerste twee mogen naar de halve finales, de vier anderen spelen kwartfinales.

De Belgische 3x3 plaatste zich voor de Spelen door begin juni op het kwalificatietoernooi in het Hongaarse Debrecen het achtste en laatste ticket te veroveren. (belga)