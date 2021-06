Het lichaam van Jürgen Conings is gevonden. Het is burgemeester Johan Tollenaere (Open Vld) van Maaseik die tijdens het moutainbiken een penetrante lijkgeur waarnam. Hij gaf de coördinaten door. Hoewel nog niet officieel bevestigd, zeggen meerdere bronnen dat het wel degelijk om de vermiste beroepsmilitair gaat. De wetsdokter is onderweg naar het gebied.