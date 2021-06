Schade wordt opgemeten na doortocht van kleine tornado in Beauraing: “Een catastrofe”

In Beauraing in de provincie Namen wordt zondag de schade opgemeten na de doortocht zaterdagavond van een kleine tornado. Burgemeester Marc Lejeune spreekt over een catastrofe voor zijn stad.

Heel wat bomen en palen waaiden om en dat veroorzaakte verkeersproblemen in Beauraing. Het cultureel centrum biedt tijdelijk onderdak voor slachtoffers van het noodweer.

In Rochefort, ook in de provincie Namen, is een tiental daken afgerukt, onder meer het dak van een kerk moest eraan geloven. In de buurt van de stad Namen, in Saint-Servais, is de bliksem ingeslagen in het dak van een huis, waardoor brand ontstond. Door een snelle tussenkomst van de brandweer kon erger vermeden worden. Namen en omgeving werden zaterdagavond omstreeks 23.00 uur ongeveer een half uur lang getroffen door hevig onweer.

“Catastrofe”

De burgemeester trok zondag met politie, brandweer en verzekeraars langs de getroffen inwoners. Zaterdagnacht was sprake van een zeventiental gewonden en een vijftigtal gebouwen die schade opliepen. De schade blijkt evenwel nog groter dan gedacht.

Zo zijn heel wat huizen compleet onbewoonbaar nadat het dak is weggerukt en vensters zijn weggeblazen. “Palen liggen op de grond, bomen liggen op de weg. Tuinhuizen zijn op daken beland, en de dakplaten van de sporthal zijn verdwenen. Een catastrofe”, aldus de burgemeester.

Uiteindelijk vielen zeventien lichtgewonden. Het merendeel raakte lichtgewond toen het dak van een terras ging vliegen. Volgens de burgemeester is het een mirakel dat niet meer mensen gewond zijn geraakt.

Wateroverlast in Oost-Vlaanderen

Ook enkele plekken in Oost-Vlaanderen kregen het hard te verduren. Hier en daar stonden straten blank en liepen kelders en garages onder, maar het meeste werk hadden de brandweerzones met het ruimen van het wegdek dat werd overspoeld met modder.

“In de loop van de nacht en zondagochtend kregen we 115 oproepen binnen naar aanleiding van het noodweer, waarvan het grootste deel uit de oostkant van onze brandweerzone: Sint-Lievens-Houtem, Zottegem en Herzele”, vertelt Peter De Vijlder, zonecommandant van brandweerzone Vlaamse Ardennen. “De meeste oproepen gaan over modderstromen, waarbij we vooral werk hebben met het ruimen van de openbare weg.” Ook de buren van brandweerzone Zuidoost (o.a. Ninove, Aalst, Lede) moeten volgens De Vijlder vol aan de bak.

In Wetteren kregen ze zelfs te kampen met een wolkbreuk. Net voor middernacht gingen de hemelsluizen open, waarna verschillende straten blank kwamen te staan. De brandweerzone kreeg er meldingen binnen van ondergelopen kelders en garages, maar het meeste werk gaat naar het ruimen van het wegdek. “Verschillende straten stonden korte tijd blank, maar wanneer het water wegtrekt blijft de modder achter. We kregen op onze post alleen al zo’n 50 oproepen binnen”, vertelt men bij brandweerpost Wetteren.

Bij brandweerzone Centrum in Oost-Vlaanderen staan de telefoons nog altijd roodgloeiend, ze blijven er in de loop van zondag de ene oproep na de andere binnenkrijgen. “Het gaat vooral over modder op de rijbaan, losgekomen riooldeksels en andere zaken die met wateroverlast gepaard gaan. De meldingen komen uit heel zuidelijk Oost-Vlaanderen, van Oosterzele over Ninove tot in Geraardsbergen”, klinkt het daar.