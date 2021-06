Finland staat tegen België voor belangrijkste match uit hun geschiedenis: “Willen onze droom realiseren”

Finland neemt op het EK voor het eerste deel aan een groot toernooi en kan meteen doorstoten naar de achtste finales. De Scandinaviërs moeten dan wel mogelijk een resultaat halen in hun laatste groepswedstrijd tegen België.

“Dit is de belangrijkste match uit de Finse voetbalgeschiedenis”, onderstreepte bondscoach Markku Kanerva zondag tijdens een persmoment, daags voor het duel in het Russische Sint-Petersburg. “Wij hebben een grote droom in onze eigen handen. Het is mooi dat we deze kans krijgen. We gaan er alles aan doen om onze droom te realiseren.”

Finland opende het EK met een 0-1 zege in Kopenhagen tegen Denemarken in de wedstrijd die voor altijd zal worden herinnerd door de hartstilstand van Christian Eriksen. Daarna verloren de Finnen met 0-1 van Rusland in Sint-Petersburg. Met 3 op 6 heeft Finland evenveel punten als Rusland, dat maandagavond in Kopenhagen tegen de Denen speelt. Alleen België is met 6 op 6 al zeker van kwalificatie voor de achtste finales. Verder ligt alles nog open in groep B.

“We hebben nog een kans om de groep te winnen. Het ligt in onze eigen handen”, verklaarde Kanerva. De Finse coach wil maandagavond alvast niet te veel naar het resultaat in de andere wedstrijd kijken. “Onze belangrijkste taak is ons concentreren op dat wat we zelf kunnen beïnvloeden. Dat is onze eigen match”, zei hij. “Ik hoop dat ik de informatie uit Kopenhagen niet zal nodig hebben.”

Jere Uronen flankeerde zijn coach tijdens de virtuele persbabbel. De 26-jarige linkerflankverdediger speelde het voorbije half jaar weinig bij KRC Genk maar in het Finse team is hij wel een vaste waarde. Zowel in de match tegen de Denen, waarin hij de assist leverde voor doelpuntenmaker Joel Pohjanpalo, als tegen de Russen maakte hij de hele wedstrijd vol.

“De voorbije zes maanden heb ik twee keer zo hard gewerkt om mij hier te kunnen tonen”, benadrukte Uronen, die bij Genk nog een jaar contract heeft. “Ik ben heel gemotiveerd en tevreden dat ik kan spelen.”

Uronen is al sinds 2012 lid van de nationale ploeg en verzamelde sindsdien 48 caps (een goal). “Ons grootste droom was kwalificatie voor dit toernooi”, ging hij verder. “Maar het is niet omdat je die droom kan realiseren dat het daarom moet stoppen. Sinds de kwalificatie is het onze ambitie om ook de groepsfase door te komen. We weten hoe groot dit is voor ons land en willen alle Finnen trots maken. We moeten onze families al een maand missen maar we willen doorgaan. Voor mij en het team is dit de mooiste periode uit onze carrière. We willen niet dat dit nu eindigt.”

Van het thuisfront krijgen de Finnen heel veel steun, zei Uronen nog. “We krijgen heel veel boodschappen, voelen heel veel steun. Zelfs de president stak ons een hart onder de riem. Het is hartverwarmend.” (belga)