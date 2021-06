Opgeknapte buurthuizen opnieuw open

Het buurthuis in Mechelen-Bovelingen kreeg bijna een volledige make-over. “We hebben de zaal uitgebreid door tussen de twee zalen een opening van drie meter te maken met een mobiele wand”, zegt bevoegd schepen Bart Stevens (VLDumont). “Zo kunnen we één grote ruimte creëren met een capaciteit van 150 zitplaatsen. Er is ook een volledig nieuwe vloer geplaatst en alle radiators werden gezandstraald. Verder hebben we een nieuwe tapinstallatie en een volledig uitgeruste, industriële keuken laten installeren. En er staan overal nieuwe klaptafels en stapelstoelen. In het najaar zijn alle schilderwerken klaar en wordt er in de gang van de inkomhal nog een nieuwe vloer geplaatst.” Het totale kostenplaatje voor de verbouwingswerken en het nieuwe meubilair bedraagt 76.348 euro. Ook het grasveldje achter het buurthuis wordt nog aangepakt: hier komen een omheining, zitbanken en speeltoestellen voor kinderen.

Airco

Enkele andere buurthuizen kregen een stevige opknapbeurt. Buurthuis ’t Paenhuijs in het centrum van Heers kreeg nieuwe verlichting en een nieuwe buitentrap. Ook werd er hier airco geplaatst, net zoals in de grote en kleine feestzaal van De Bammerd. “In de zaal van het buurthuis in Horpmaal werd er een nieuwe vloer geplaatst”, vertelt burgemeester Kristof Pirard (VLDumont). “De inkomhal werd ook toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers. Bovendien staan niet alleen in Horpmaal nieuwe klaptafels, maar ook in Vechmaal en in Heers. En aan elk buurthuis zijn er nieuwe asbakken geplaatst. We hebben alles in eigen beheer gedaan, in samenwerking met onze technische dienst.”

Sinds zaterdag kunnen alle buurthuizen opnieuw geboekt worden via de gemeentelijke website of rechtstreeks via https://buurthuizenheers.be. “We verhogen de huurprijzen niet. Het is dan ook hoog tijd dat er in onze gemeente weer wat leven in de brouwerij komt, de buurthuizen zijn alvast klaar voor een feestje”, lacht schepen Stevens.