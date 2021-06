Linda De Win, 65, gaat met pensioen. Vijftien jaar lang was ze de pitbull in de wandelgangen van onze parlementen, één keer ook de ­Slimste mens, al was dat een gemengd ­genoegen. Ze wil niet stoppen, maar moet. Dus is het een beetje een ­afscheidsinterview tegen wil en dank, over hoe ze Siegfried Bracke het vuur aan de schenen legde en waarom Jan Jambon haar geen bloemen zal opsturen.