Charles wil écht niet dat Archie (of zijn neefjes en nichtjes) zomaar prins worden

Charles zou Harry en Meghan op de hoogte hebben gebracht over het feit dat Archie geen plaats zal krijgen als prins binnen de monarchie. Normaal gezien heeft een kleinkind van een soeverein wel recht op die titel, maar Charles is vastberaden om het aantal royals te beperken. Want volgens de prins is het Britse volk niet bereid om te betalen voor een steeds groter wordende monarchie. Hij zal daarom dus ook belangrijke juridische documenten laten aanpassen.

“Harry en Meghan hebben het nieuws vernomen dat Archie nooit prins zal worden, zelfs niet als Charles koning wordt”, zei een bron aan Daily Mail. Volgens die bron zou het koppel, dat in de Verenigde Staten woon, het nieuws niet zien aankomen, zeker omdat ze andere lagere titels niet willen gebruiken. Archie is namelijk graaf van Dumbarton, een titel waar zijn ouder geen gebruik van maken. Die beslissing namen ze in de wetenschap dat Archie uiteindelijk prins zal worden. Of dat dachten ze tenminste.

Naast Archie zouden dan ook zijn pasgeboren zusje Lilibet en zijn neven en nichten de titel niet krijgen. De kinderen van prins William en Kate, Charlotte en George, dragen echter wel de titel van prins en prinses. Dat komt omdat de koningin en die titels in 2013 als ‘geschenk’ gaf.

(lto)