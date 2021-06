Eerste coronageval bij buitenlandse atleten die aankomen in Tokio is een feit: Oegandees test positief

Een maand voor de start van de Olympische Spelen in Tokio (23 juli-8 augustus) is een eerste coronageval ontdekt bij buitenlandse atleten, die druppelsgewijs toekomen in de Japanse hoofdstad. Een lid van de Oegandese delegatie testte bij aankomst op de Narita-luchthaven, dichtbij Tokio, positief op het coronavirus. Dat maakte de Japanse regering bekend.

De overige acht delegatieleden reisden per bus naar hun verblijfplaats Izumisano (Osaka). De Oegandese selectie, die op de Spelen deelneemt aan het boksen, gewichtheffen en zwemmen, is nog maar de tweede groep met buitenlandse atleten die aankomt in Japan. Het vrouwensoftbalteam uit Australië is er ook al.

De naam van de Oegandese atleet die positief testte, werd niet vrijgegeven. Hij was net als de andere delegatieleden gevaccineerd en had het bewijs van een recente negatieve test in zijn bezit. De burgemeester van Izumisano, Hiroyasu Chiyomatsu, verklaarde al dat de overige delegatieleden voorlopig niet zullen mogen trainen en dagelijks zullen getest worden. Het vertrek van de Oegandese selectie was al met drie dagen verlaat vanwege een stijging van het aantal coronagevallen in het Afrikaanse land.

Volgens het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zal bij de start van de Spelen zo’n tachtig procent van de atleten gevaccineerd zijn. De Belgische sporters kregen vorige maand al hun vaccin. (belga)