Directies nieuwe school ontsnapten nipt aan ramp: “Alles leek perfect in orde”

De directeurs van de scholen die in september in ‘Kuub’ op het Nieuw Zuid in Antwerpen zouden huizen, waren even voor de instorting nog op werfbezoek, samen met enkele medewerkers en twee architecten. “Op de vraag of het gebouw klaar was voor oplevering was het antwoord ja. We bekeken al hoe we de ruimtes zouden inrichten en waar de piano zou komen. Blij verlieten we via de stelling de bouw”, zegt K’do-directeur Tine Embrechts. “Tot we telefoon kregen van omwonende ouders.”