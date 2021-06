Milwaukee roept Brooklyn en Durant een halt toe en plaatst zich voor finale Eastern Conference NBA

Het Milwaukee van sterspeler Giannis Antetokounmpo, zaterdag goed voor 40 punten, heeft zich geplaatst voor de finale van de Eastern Conference in de NBA. De Bucks wonnen het beslissende duel bij Brooklyn na een verlenging met 111-115. Zelfs een historische prestatie van Kevin Durant (48 punten) volstond niet voor de Nets. Durant had een seconde voor het einde van de reguliere speeltijd met een onmogelijk shot extra tijd afgedwongen.

Voor Milwaukee is het na twee jaar een terugkeer naar de divisiefinale. Toen werd verloren van latere kampioen Toronto. Deze keer moet het team uit Wisconsin het opnemen tegen Philadelphia of Atlanta. Beide ploegen werken zondagavond hun zevende duel in de play-offs af.

Voor Brooklyn is de uitschakeling een teleurstelling. Met de ‘Big 3’ - Kevin Durant, James Harden en Kyrie Irving - was de ambitie bij de Nets de titel. Irving miste de laatste drie matchen met een blessure. Harden bleef zaterdag steken op een teleurstellende 22 punten.

(belga)