Piet Huysentruyt wil graag nog één keer reeks van SOS Piet maken

“Ik vond het zalig om bij de mensen thuis te gaan koken. Dat was echt mijn ding. Wanneer je in een studio kookt, moet je het hele programma zelf volpraten. Bij SOS Piet had ik altijd een klankbord. Ik praatte met de mensen alsof ik dat programma al 100 jaar maakte”, zegt Huysentruyt in De Zondag.

En bij de mensen gaan koken en een babbeltje slaan, dat mist hij. Want ondanks het hele harde werk, was SOS Piet voor Huysentruyt een van de mooiste periodes van zijn leven. “Het programma heeft acht jaar gelopen en er zijn van SOS Piet meer dan 3 miljoen kookboeken verkocht. Dan heb je toch iets bereikt in je leven, nietwaar. Weet je, ik zou nog graag een nieuwe reeks van SOS Piet maken. Ik heb dit zó graag gedaan. Het zou een mooie afsluiter zijn van mijn televisiecarrière.”

Beelden tijdens SOS Piet — © VTM

(lto)