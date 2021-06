Heusden-Zolder

In de Sint-Jobstraat in Bolderberg is zaterdag even na 23 uur de bliksem ingeslagen op het dak van een appartementsblok. De schade is groot. In Peer ging een carport aan het huis vliegen door het noodweer. In totaal kwamen bij de hulpdiensten enkele tientallen oproepen binnen tijdens en na de onweersbui die over Limburg trok.