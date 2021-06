Spanje heeft ook zijn tweede wedstrijd op dit EK niet kunnen winnen. Het kon dit keer wel scoren via Alvaro Morata, maar na de gelijkmaker van de onvermijdelijke Robert Lewandowski en een penaltymisser van Gerard Moreno moest het uiteindelijk opnieuw tevreden zijn met een schamel 1-1-gelijkspel. Met nog één groepswedstrijd te gaan is Spanje zo pas derde in groep E.