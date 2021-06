Goed nieuws voor de reizigers: rode zones nu plots groen

De coronacijfers in ons land evolueren zo ­gunstig dat België over een tiental dagen ­waarschijnlijk al een groene zone wordt op de ­Europese coronakaart. Ook een dag zonder één overlijden als gevolg van het coronavirus is niet veraf meer.

Nadat ons land eerst negen maanden lang een rode zone was op de Europese coronakaart, gaat het plots in een rotvaart van oranje naar groen. Afgelopen donderdag werd ons land – inclusief Brussel – officieel oranje, wat reizen van en naar België iets eenvoudiger maakt.

Goed voor hotelsector

En de inschatting van gezondheidsinstituut Sciensano is dat we eind deze maand – over anderhalve week – “zelfs de voorwaarden halen om door Europa als groene zone te worden ingekleurd”, aldus viroloog Steven Van Gucht. We zouden dan immers minder dan 50 besmettingen per 100.000 inwoners tellen gedurende een periode van 14 dagen. De snelle daling is volgens de viroloog het gevolg van de ijverige vaccinatiecampagne, het feit dat veel mensen nog steeds de preventiemaatregelen naleven en ook het goede weer, waardoor het coronavirus minder goed gedijt.

Groen kleuren op de Europese coronakaart zou betekenen dat het veel eenvoudiger wordt om naar andere Europese landen te reizen. Landen zijn dan minder geneigd om Belgische toeristen extra inreisvoorwaarden op te leggen, gelet op de erg gunstige Belgische coronacijfers. Het is ook goed nieuws voor buitenlandse toeristen die dan gemakkelijker naar ons land kunnen reizen, wat dan weer goed nieuws is voor onze hotelsector.

België is allesbehalve een trendsetter: Duitsland kleurt vandaag al groen, net als Oostenrijk, Finland, grote delen van Noorwegen en Italië en tal van Oost-Europese landen. Nederland en grote delen van Spanje kleuren daarentegen vandaag nog steeds rood. Ook in Groot-Brittannië is de situatie nog steeds erg heikel. Van Gucht is niettemin hoopvol dat de cijfers bij ons gunstig verder blijven evolueren. In die mate zelfs dat hij inschat dat we tegen 13 juli onder de kaap van 100 patiënten op intensieve zorg zakken, of zo’n één patiënt per ziekenhuis.

Uitbraakjes

En terwijl er vrijdag nog gemiddeld zeven mensen per dag aan het coronavirus sterven, naderen we ook stilaan de dag dat er geen enkel corona-overlijden zal worden gerapporteerd. Dat is geleden van 10 juli vorig jaar. Volgens Van Gucht evolueren we straks naar een situatie waarbij we op dagbasis een erg laag sterftecijfer hebben, met geregeld één dag zonder overlijdens. “Helemaal geen coronadoden meer is fictie”, aldus de viroloog. “Er zijn fragiele mensen van wie het immuunsysteem zo zwak is dat ze zelfs met een vaccin het virus niet kunnen afweren.”

Van Gucht verwacht een scenario zoals we dat al kennen van het griepvirus. “In de herfst en winter gaan we uitbraakjes, misschien kleinere golven, zien. Dat is onvermijdelijk, gelet op de allerzwaktsten die dan erg kwetsbaar zijn, vrees ik.”