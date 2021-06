KAART. Kijk hier hoever jouw gemeente staat met vaccineren

In juni staan er 2,5 miljoen vaccinaties gepland. Dat is ongeveer één prik per seconde. Maar niet overal gaat het even snel. Er zijn regio’s waar nu de 30-jarigen aan de beurt komen, zoals in de vaccinatiecentra van Roeselare, Bilzen, Genk, Hasselt en Antwerpen. Dat terwijl ze op andere plekken al enkele geboortejaren verder zitten. Op veel plaatsen krijgen momenteel de jonge twintigers voor de eerste keer een prik. In het Limburgse Voeren zitten ze momenteel zelfs aan het geboortejaar 2001. Maar daar is een logische verklaring voor te vinden. In theorie hoort de gemeente bij Tongeren op het vlak van vaccineren. Maar omdat dat voor veel mensen een serieuze afstand is,Voeren is namelijk een faciliteitengemeente, werken ze daar met een mobiel vaccinatiecentrum.

Maar ook aan de kust zetten ze straffe vaccinatiecijfers neer. Blankenberge (waar geboortejaar 1994 aan de beurt is) was eventjes Vlaams koploper met een volledige vaccinatiegraad van ongeveer 50 procent, terwijl meer dan 75 procent al minstens één prik kreeg. In Knokke-Heist (geboortejaar 1996) worden de jonge twintigers momenteel uitgenodigd. “Maar we prikken nu ook mensen tussen 2000 en 2002”, zegt coördinator Kristof Demeulemeester. “We moedigen zelfs 16-jarigen aan om zich te registreren. Het is simpel: wie zich nu op Qvax zet, heeft hier binnen de twee weken zo goed als zeker een vaccin. Per duizend slots die we vaccineren, worden er zeker 150 opgevuld via de reservelijst.”

Heel wat vaccinatiecentra maken zich dan ook sterk dat ze de deadline van 11 juli, de streefdatum van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) om iedereen van 18 of ouder een eerste prik te geven, waarschijnlijk ook wel zullen halen. Al wordt er op sommige plaatsen, door leveringsproblemen, toch eerder gemikt op 21 juli.

Bekijk op onderstaande kaart hoe het bij jou gesteld is: