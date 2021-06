In de grindplas Het Greven in Lanklaar verdronk vorig jaar nog een jongen van 19 jaar. — © MMD

Dilsen-Stokkem

Het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem doet een speciale oproep naar jongeren in deze warme periode om zeker niet te gaan zwemmen in verlaten grindplassen langs de Maas of in de Zuid-Willemsvaart.