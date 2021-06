Cynthia Bolingo heeft zich zaterdag in Nijvel geplaatst voor Tokio op de 200 meter. Ze dook voor het eerst onder de 23 seconden en klokte 22.79. Haar olympisch ticket voor de 400 meter had ze al op zak. Ook Nafi Thiam liep in Nijvel de 200 meter en presteerde degelijk. De olympische kampioene zevenkamp benaderde met 24.48 haar persoonlijk record tot op elf honderdsten.