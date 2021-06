Het Belgisch atletiekteam is dit weekend actief in het Roemeense Cluj-Napoca voor de Europabeker, in de First League. Met sprintster Rani Rosius, discuswerpster Babette Vandeput en de inderhaast opgeroepen Eline Claeys ter vervanging van Paulien Couckuyt op de 400m horden behoren drie Limburgse atletes tot de nationale selectie.