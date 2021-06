De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) gaat een onderzoek naar de schadelijke stof PFOS in risicogebieden in heel Vlaanderen voeren. Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid zijn er geen extra voorzorgsmaatregelen nodig voor de bevolking, behalve in Zwijndrecht en Mechelen.