Bart De Wever over ingestorte school: “Gebouw moet wellicht worden afgebroken”

“Het is niet te geloven dat dit kan gebeuren met een gebouw dat bijna afgewerkt is. In september zouden hier al kinderen zitten”, zegt De Wever. “De stadsingenieur is niet optimistisch over het gebouw wat betekent dat we het wellicht zullen moeten afbreken.”

Dat de slachtoffers buitenlanders zijn, geeft het verdriet een Europese dimensie: “De tranen vallen niet alleen in ons land. De ambassadeurs van de landen van de slachtoffers zijn hier aanwezig, die gemeenschappen wonen in onze stad.”

Op het moment van bovenstaand interview werd nog één slachtoffer gezocht, inmiddels is ook die dood teruggevonden.