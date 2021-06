Antwerpen

Enkele onderaannemers en werkmannen die aan de ingestorte basisschool werkten, hebben zaterdagochtend de site van de ramp bezocht. Terwijl de ene komt kijken of hij maandag kan komen werken, zoekt de andere informatie over zijn gewonde ploegleden. “De politie wil ons niets vertellen over hun toestand.”