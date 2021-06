De Belgische boogschutters hebben zich zaterdag in Parijs niet voor de teamcompetitie op de Olympische Spelen kunnen plaatsen. Senna Roos, Ben Adriaensen en Jarno De Smedt; in de kwalificaties zestiende, werden in de eerste ronde met 6-2 (51-56, 57-56, 54-53, 56-55) uitgeschakeld door Slovenië.