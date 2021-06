Het best bewaarde geheim van de supermarkt: waarom mogen we niet weten wie huismerken maakt?

Vier op de tien producten die we kopen, zijn huismerken. Vorig jaar gaven we er ruim 7 miljard euro aan uit en bij Delhaize is het al goed voor meer dan de helft van de omzet. De producten die je ooit uit schaamte niet op tafel durfde te zetten, zijn booming business. Supermarkten spelen er een keihard spel mee. Onder elkaar. En met hun producenten. Maar wie maakt die? En waarom is dat zo’n groot geheim met mysterieuze adressen in hartje Parijs?