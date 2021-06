Topfavoriet Frankrijk blijft steken op 1-1 gelijkspel tegen uitgekookt Hongarije, 60.000 supporters vieren feest

Wat een vreugde-explosie in de Puskas Arena in Hongarije. Meer dan 60.000 supporters zagen hoe Hongarije, het zwakke broertje in de poule des doods, op slag van rust op voorsprong kwam tegen wereldkampioen Frankrijk. In de tweede helft wist Frankrijk via Griezmann wel op gelijke hoogte te komen, maar verder dan een 1-1 gelijkspel kwam het uiteindelijk niet. Topfavoriet Frankrijk beleefde een moeilijke namiddag, en lijkt dan toch niet onklopbaar.