Wat kun je zelf doen als je huisdier een vreemd voorwerp inslikt? De dierendokter geeft uitleg

Een plastic zak, een batterij, een tennisbal, naalden, sokken, je kunt het zo gek niet bedenken of dierenartsen hebben het al eens teruggevonden in slokdarm, maag of darm van een dier. “Sommige honden zijn meesters in het inslikken van vreemde voorwerpen”, zegt dierendokter Rob Lückerath. “Kleine en onscherpe voorwerpen kunnen via de natuurlijke weg weer naar buiten. Maar in veel gevallen is operatief ingrijpen noodzakelijk.”