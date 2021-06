Oudsbergen

Een 41-jarige vrouw is vrijdagvoormiddag haar rijbewijs kwijtgespeeld na een positieve alcoholtest in Maaseik. De vrouw wilde even voor 11 uur op de Maastrichtersteenweg met haar auto vertrekken toen een ploeg van de politie haar aansprak omdat ze een alcoholgeur hadden geroken. De test wees uit dat ze te veel alcohol in het bloed had. mm