Pat Krimson kondigt einde van 2 Fabiola aan: “De leeftijd begint te wegen”

Ook aan lange liedjes komt een einde. Muziekproducer/dj Pat Krimson (56) zegt dat het de bedoeling is om in 2023 een punt te zetten achter 2 Fabiola. “De leeftijd begint te wegen.”

Pat Krimson maakte het nieuws bekend bij Joe. “Normaal was 2020 het laatste jaar omdat ik de druk een beetje bij Loredana (tevens zijn vriendin, red.) wil leggen”, legde hij uit op de radiozender. “Ze heeft zoveel talent en presence, het moment is er om dat als Loredana te brengen. Ik heb heel veel werk als DJ en wil de druk bij haar leggen om ervoor te gaan.”

Corona zorgde ervoor dat 2 Fabiola even op waakvlam ging, maar nu is Pat klaar voor een eindsprint. “We gaan nu nog ongeveer anderhalf jaar verder, de bedoeling is om ergens in 2023 te stoppen.” Krimson zegt te voelen dat hij ouder wordt. “Vooral ‘s avonds als ik ga slapen. Ik heb 30 jaar voor twee geleefd. Niet altijd gezond, maar we hebben genoten van het leven op alle gebieden.”

Herbekijk “Freak out”:

Zohra

2 Fabiola gaat in de Vlaamse muziekscène al ruim dertig jaar mee. Het project werd in 1991 door Pat Krimson en Olivier Adams boven de doopvont gehouden. De eerste singles braken geen potten, maar dat veranderde toen danseres Zohra Ait-Fath werd opgevoerd als frontvrouw.

Met Lift u up, ingezongen door de onbekende Karin Boelaerts, stond 2 Fabiola vier weken op de eerste plaats in de Ultratop. Ook I’m on fire, Freak out, Magic flight en Flashback werden top 3-hits.

In 2014 maakte het project een comeback toen Pat Krimson besliste om mee te doen aan Eurosong. Ze werden niet verkozen om ons land te vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival – die eer was weggelegd voor Axel Hirsoux. Maar She’s after my piano werd wel een dikke hit in Vlaanderen.

Herbekijk “She’s after my piano”: