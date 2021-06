Alison Van Uytvanck voorbij partner Greet Minnen naar halve finales in Nottingham

Alison Van Uytvanck (WTA 64) heeft zich geplaatst voor de halve finales van het ITF-grastoernooi (100.000 dollar) in het Engelse Nottingham. Van Uytvanck versloeg zaterdag in de kwartfinales in een Belgisch onderonsje haar partner Greet Minnen (WTA 121) in tweemaal 6-4. De partij duurde 1 uur en 22 minuten.

Het was de tweede wedstrijd tussen beide speelsters. In 2019 in Karlsruhe haalde Van Uytvanck het ook al met 6-4, 1-6 en 6-1. De 27-jarige Van Uytvanck, het topreekshoofd in Nottingham, neemt het in de halve finales op tegen Renata Zarazua (WTA 137). De Mexicaanse profiteerde in de kwartfinales van de opgave van de Chinese Xinyu Wang (WTA 141). Zarazua had op dat moment de eerste set met 6-1 gewonnen en stond in de tweede met 3-0 voor.

Van Uytvanck en Minnen werden dinsdag als duo in de eerste ronde van het dubbelspel uitgeschakeld.

(belga)