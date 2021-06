Zeker zes huizen in het Nederlandse Leersum bij Utrecht zijn onbewoonbaar na het felle onweer dat vrijdag ook bij onze noorderburen lelijk huis hield. Wellicht was er ook sprake van een windhoos. Volgens een woordvoerder hebben de woningen ernstige schade opgelopen door omgewaaide bomen of weggewaaide dakpannen. De totale schade in de regio rond Utrecht loopt naar schatting in de miljoenen.