Duivels amuseren zich met kopbalchallenge en erehaag voor Dries Mertens

De sfeer in het Belgische kamp is ontspannen in aanloop naar de laatste groepswedstrijd tegen Finland. Zaterdag waagden de Rode Duivels zich aan een kopbalchallenge waarbij de bal via de hoofden van alle veldspelers in een emmer moesten belanden. Maar eerst Leander Dendoncker, dan Christian Benteke en tot slot Michy Batshuayi faalden in de afwerking. Dries Mertens kreeg dan weer een “erehaag” voor zijn honderdste interland.

De Rode Duivels bereiden zonder zorgen de wedstrijd van maandag tegen Finland voor. Alle spelers verschenen zaterdag op het veld, op Thorgan Hazard na. De doelpuntenmaker van tegen Denemarken kreeg een trap op de knie maar achter zijn aantreden tegen Finland zou geen vraagteken staan. Nacer Chadli (kuit) en ook Eden Hazard, Kevin De Bruyne en Axel Witsel trainden zonder schijnbare last.

Erehaag voor Mertens

De training zaterdag begon met een “erehaag” voor Dries Mertens. De Leuvenaar bereikte tegen Denemarken als vijfde Rode Duivel ooit de kaap van de honderd interlands. De spelers gingen in twee rijen staan en probeerden de Napoli-speler te slaan terwijl hij met gebogen rug tussen zijn ploegmaats rende.

Na de opwarming was er tijd voor nog meer ontspanning. Bondscoach Roberto Martinez daagde zijn spelers uit tot een “kopbalchallenge”. Daarbij moet de bal via alle hoofden van de veldspelers in “doel” belanden. In dit geval een frigobox waarin dranken worden bewaard. Kevin De Bruyne deed de “opgooi”. Hij probeert voorlopig impact op zijn schedel te vermijden.

Bij de eerste poging was Leander Dendoncker tot laatste man aangewezen. Alles ging goed, maar Dendoncker miste net zijn afwerking. Meteen vroeg hij om zijn vervanging. De Wolverhampton-middenvelder had vorige week nog gezegd dat hij defensief een van de beste koppers van de Belgen is maar dat hij offensief nog moet verbeteren.

Daarna was het de beurt aan Christian Benteke - een van de beste koppers van het wereldvoetbal. Maar ook Benteke faalde, zij het met een haar.

Tot slot probeerde Michy Batshuayi zijn ploegmaat en concurrent een neus te zetten. Maar ook de derde poging van de Belgen ging de mist in. Daarop blies Roberto Martinez de kopbalchallenge af. Een vierde poging kwam er niet.