36-jarige zwemlegende moet olympische droom opbergen op 200m wisselslag

Zwemmer Ryan Lochte heeft naast kwalificatie voor de Olympische Spelen gegrepen bij de Amerikaanse kwalificatiewedstrijden. Op de 200 meter wisselslag eindigde hij vrijdag als zevende. Het nummer werd gewonnen door Michael Andrew voor Chase Kalisz in 1’55”44. De 36-jarige Lochte was ruim vier seconden langzamer.

Lochte probeerde zich te plaatsen voor zijn vijfde deelname aan de Spelen. De Amerikaan veroverde op vier Spelen twaalf olympische medailles, waarvan zes gouden. Daarmee is hij na Michael Phelps de meest succesvolle Amerikaanse zwemmer.

“Dit was waarschijnlijk de belangrijkste zwemwedstrijd die ik in mijn carrière heb gehad. Ik wilde zo veel bewijzen aan iedereen”, zei Lochte na zijn uitschakeling. “Ik wil nog altijd racen. Wat betreft olympische kwalificaties, weet ik het echter niet. Ik ben dan 40 jaar, dat gaat misschien wat ver.”

De zwemmer had in 2019 zijn rentree gemaakt na een schorsing van 14 maanden, vanwege het gebruik van een infuus om een vitaminen-product tot zich te nemen. Het was zijn tweede schorsing na de uitsluiting die hij kreeg wegens wangedrag tijdens de Spelen van Rio in 2016. (belga)