Tokio schrapt fanzones tijdens de Olympische Spelen wegens te groot risico

De Japanse overheid heeft beslist de zes fanzones die in Tokio waren voorzien tijdens de Olympische Spelen te schrappen. Het publiek zou er op grote schermen de competities kunnen volgen, maar het gezondheidsrisico wordt te groot geschat.

“We hebben beslist deze evenementen, waarop veel volk samen wordt gebracht, te annuleren”, verklaarde de gouverneur van Tokio, Yuriko Koike, na een onderhoud met eerste minister Yoshihide Suga. Ze voegde eraan toe dat sommige zones zullen worden gebruikt als vaccinatiecentra.

Japan nam eerder al de beslissing geen buitenlandse supporters toe te laten tijdens de Spelen en sneed ook in het aantal vrijwilligers en mensen die een uitnodiging krijgen. Maandag moet na een meeting met het organisatiecomité duidelijk worden of de lokale bevolking het evenement mag bijwonen. Politici en organisatoren zijn voorstander maar gezondheidsexperts raden de regering aan de Spelen achter gesloten deuren te gouden.

Japan is met 14.000 officiële overlijdens gelinkt aan covid-19 voorlopig relatief gespaard gebleven maar de crisis zette het Japanse gezondheidssysteem wel zwaar onder druk. Bij tegenstanders leeft de vees dat door de Spelen het aantal besmettingen in Tokio fors zal toenemen, zeker aangezien slechts zes procent van de Japanse bevolking vandaag volledig gevaccineerd is. (belga)