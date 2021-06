VIDEO. Bekijk hier de hoogtepunten van de Belgian Cats met fenomenaal blockshot van Kyara Lynskens

De Belgian Cats pakten op de tweede dag van het EK in het Franse Straatsburg met basketbal van een zeer hoog niveau uit. Up-tempo, met 35 assists (nieuw record op een EK), waarvan elf van Julie Allemand, en vooral dus vele fast-breaks die heerlijk werden afgerond.

Na twee wedstrijden is Emma Meesseman met 23,5 punten topschutster van het EK en met een efficiëntie van 35 de beste speelster. Julie Allemand is met gemiddeld 8 assists dan weer de assistkoningin van het EK. Bekijk in de video hieronder de highlights van de Belgian Cats tegen Slovenië met onder meer het indrukwekkend blockshot van Kyara “Kiki” Linskens en de assists van Julie Allemand en Marjorie Carpréaux.

(Patrick Ceulemans in Straatsburg)